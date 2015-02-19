В Щелкове случилось ДТП со школьным автобусом

Как выяснилось, причиной аварии стала потеря сознания водителя.

В понедельник, 2 октября, в Щелкове произошла авария со школьным автобусом: машина с 30-ю детьми и 7-ю взрослыми внутри перевернулась на ходу. Видео с места событий опубликовал телеканал "360".

Как выяснилось, причиной аварии стала потеря сознания водителя. Он перевозил учеников православной школы. Автобус является собственностью родителей одного из ребят.

Кто-то из родителей получил ушиб, когда выбирался из автобуса. <…> Слава богу, дети не пострадали. Учатся, уже на занятиях. Алексей Новичков, представитель церковной школы

Также известно, что водитель перевозил детей периодически по просьбе родителей. По факту ДТП проводится прокурорская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Подмосковье сгорела маршрутка.

Видео: телеканал "360"