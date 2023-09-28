В Подмосковье сгорела маршрутка

Пассажиров внутри не было. О состоянии водителя информации не поступало.

На Новорязанском шоссе у ТЦ "Петрович" вспыхнула маршрутка. Пассажиров внутри не было. Об этом телеканалу "360" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

О состоянии водителя информации не поступало. Предположительно, транспорт двигался по маршруту РП Октябрьский — Котельники. Судя по опубликованному видео, маршрутное такси полностью выгорело внутри.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что из канала имени Москвы вытащили труп мужчины.

Видео: телеканал "360"