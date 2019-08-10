ДТП в Кудрово: иномарка не устояла перед бетономешалкой

Авария стала причиной внушительного затора.

Утром в субботу, 10 августа, на перекрестке Центральной улицы и Кудровского проезда в Кудрово столкнулись иномарка KIA и бетономешалка. Свидетелем ДТП стал мобильный корреспондент Piter.TV. На кадрах видно, как пострадала задняя часть автомобиля, а водитель выходит из машины оценить последствия аварии.

Отметим, что из-за ДТП в Кудрово образовалась пробка. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к часу дня трудно проехать на участке Центральной улицы от проспекта Строителей до выезда в сторону "Икеи".

Напомним, ранее Piter.TV сообщал о ночных автопожарах на Васильевском острове и на Пулковском шоссе.

Видео: Piter.TV