На Васильевском острове горели иномарки. Дым заметили в центре города

По предварительной информации, в результате пожаров никто не пострадал.

Ночь с пятницы на субботу, 10 августа, ознаменовалась двумя пожарами на Васильевском острове. В разных частях района загорелись автомобили. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, первое сообщение на пульт дежурного поступило во втором часу ночи. У дома №41 по Шкиперскому протоку загорелся Mercedes. Ликвидировать возгорание отправились 10 человек из личного состава МЧС. Пожар был ликвидирован за 12 минут: у автомобиля выгорел моторный отсек.

Второе сообщение о горящем автомобиле поступило в шестом часу утра. Тушить пришлось иномарку Daewoo, которая была припаркована у дома №4 по Академическому переулку. С пожаром удалось справиться за 14 минут, в машине сгорели сгораемые части. Момент пожара заснял мобильный корреспондент Piter.TV. На кадрах видно, как темный дым от горящего автомобиля виден с Английской набережной.

По факту инцидентов проводятся проверки.

Видео: Piter.TV