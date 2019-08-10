На Пулковском шоссе загорелся автомобиль

Яркий огонь пламени привлек очевидцев соцсетей.

В ночь на субботу, 10 августа, пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились видеозаписью, на которой виден горящий автомобиль. Инцидент произошел с иномаркой на Пулковском шоссе. Огонь полностью охватил транспортное средство и похоже, что восстановлению оно не подлежит.

Как уточнили Piter.TV в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, загорелся автомобиль Chevrolet, который располагался у дома №60 по Пулковскому шоссе. Сообщение о пожаре поступило в 3:57 часов, мпустя 20 минут пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что этой же ночью два автомобиля загорелись на Васильевском острове. Piter.TV опубликовал кадры с места происшествия на Академическом переулке.

Видео: vk.com/spb_today