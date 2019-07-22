На Приморском шоссе каршеринг врезался в дерево

На Приморском шоссе вечером 21 июля произошла авария с участием каршерингового автомобиля. ДТП спровоцировало серьезную пробку на участке. Об этом сообщили местные автомобилисты.
Отметим, что виновник аварии съехал в кювет, а после врезался в дерево около деревни Ольгино. В машине в момент столкновения находился 30-летний водитель и 25-летняя пассажирка. Последнюю пришлось в тяжелом состоянии госпитализировать. Сейчас она находится в 40 больнице города Сестрорецка.
По данным правоохранительных органов, авария произошла около 122 дома по Лахтинскому проспекту. Повреждена иномарка "Фольксваген Поло", принадлежащая сервису "Яндекс-Драйв". По данным очевидцев, водитель заявил, что потерял колесо во время движения. Он заявил, что наехал на трассе на какое-то препятствие, поэтому транспортн качнуло.
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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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