На Приморском шоссе каршеринг врезался в дерево

Пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

На Приморском шоссе вечером 21 июля произошла авария с участием каршерингового автомобиля. ДТП спровоцировало серьезную пробку на участке. Об этом сообщили местные автомобилисты.

Отметим, что виновник аварии съехал в кювет, а после врезался в дерево около деревни Ольгино. В машине в момент столкновения находился 30-летний водитель и 25-летняя пассажирка. Последнюю пришлось в тяжелом состоянии госпитализировать. Сейчас она находится в 40 больнице города Сестрорецка.

По данным правоохранительных органов, авария произошла около 122 дома по Лахтинскому проспекту. Повреждена иномарка "Фольксваген Поло", принадлежащая сервису "Яндекс-Драйв". По данным очевидцев, водитель заявил, что потерял колесо во время движения. Он заявил, что наехал на трассе на какое-то препятствие, поэтому транспортн качнуло.

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