Видео: Активисты спустили в Карповку пазлы с цветами

В качестве растений петербуржцы использовали ирис, осоку, аир, дербенник, лук, белокопытник и салат.

В воскресенье, 21 июля, петербургские активисты опустили на реку Карповку платформу из водных растений. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Меропритие началось в 13:00 на спуске с Силина моста. Горожане специально привезли на место несколько самодельных "пазл" разного цвета. Из них они сформировали плавучий сад. В качестве растения петербуржцы использовали ирис, осоку, аир, дербенник, лук, белокопытник и салат.

Ранее мы публиковали экслюзивные ведео с репетиции парада перед Днем ВМФ.

Видео: Piter.TV