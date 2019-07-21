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Видео: Активисты спустили в Карповку пазлы с цветами

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В качестве растений петербуржцы использовали ирис, осоку, аир, дербенник, лук, белокопытник и салат.

В воскресенье, 21 июля, петербургские активисты опустили на реку Карповку платформу из водных растений. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Меропритие началось в 13:00 на спуске с Силина моста. Горожане специально привезли на место несколько самодельных "пазл" разного цвета. Из них они сформировали плавучий сад. В качестве растения петербуржцы использовали ирис, осоку, аир, дербенник, лук, белокопытник и салат.

Ранее мы публиковали экслюзивные ведео с репетиции парада перед Днем ВМФ. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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