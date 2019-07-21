Видео: в Петербурге прошла репетиция парадного строя перед Днем ВМФ

Праздник пройдет 28 июля.

В воскресенье, 21 июля, в Петербурге прошла репетиция парадного строя в честь дня Военно-морского флота. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

В мероприятии приняли участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск", корвет "Стойкий", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Ливень" и противодиверсионные катера типа "Грачонок".

Отметим, что на время разведения петербургских мостов из-за подготовки к параду проезд по центральному участку ЗСД станет бесплатным для водителей. Также мы писали о подробностях предстоящего праздничного салюта.

Видео: Piter.TV