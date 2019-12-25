Из-за ДТП с фурой на внешней стороне КАД образовалась пробка

На внешней стороне КАД из-за ДТП образовалась пробка. О столкновении фуры и легкового автомобиля сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел после Вантового моста. Из-за ДТП две полосы оказались заняты.
На данный момент пробка тянется от развязки с Софийской улицей до развязки с Октябрьской набережной. Серьезный затор также и на внутреннем кольце. Там проводятся дорожные работы.
Сегодня утром зафиксировали пробки в 5 баллов. Последние дни пробки на юго-востоке КАД образуются регулярно.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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