Из-за ДТП с фурой на внешней стороне КАД образовалась пробка

Водители "стоят" и в обратную сторону.

На внешней стороне КАД из-за ДТП образовалась пробка. О столкновении фуры и легкового автомобиля сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел после Вантового моста. Из-за ДТП две полосы оказались заняты.

На данный момент пробка тянется от развязки с Софийской улицей до развязки с Октябрьской набережной. Серьезный затор также и на внутреннем кольце. Там проводятся дорожные работы.

Сегодня утром зафиксировали пробки в 5 баллов. Последние дни пробки на юго-востоке КАД образуются регулярно.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK