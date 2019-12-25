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Из-за ДТП с фурой на внешней стороне КАД образовалась пробка
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

Из-за ДТП с фурой на внешней стороне КАД образовалась пробка

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Водители "стоят" и в обратную сторону.

На внешней стороне КАД из-за ДТП образовалась пробка. О столкновении фуры и легкового автомобиля сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел после Вантового моста. Из-за ДТП две полосы оказались заняты. 

На данный момент пробка тянется от развязки с Софийской улицей до развязки с Октябрьской набережной. Серьезный затор также и на внутреннем кольце. Там проводятся дорожные работы. 

Сегодня утром зафиксировали пробки в 5 баллов. Последние дни пробки на юго-востоке КАД образуются регулярно. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, кад, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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