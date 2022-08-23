Появилось видео ДТП с курьером на набережной Макарова

Пострадавший передвигался на электровелосипеде.

В распоряжении Piter.TV появилось видео с места аварии на пересечении Тучкова моста и набережной Макарова, которая произошла накануне. С места происшествия госпитализировали сотрудника службы доставки.

Напомним, что ДТП произошло из-за помехи, которую создал 33-летний водитель Peugeot ехавшему рядом Hyundai Solaris. Корейская иномарка наехала на бордюрный камень. Сзади двигался курьер на электровелосипеде, который тоже влетел в бордюр и упал от удара.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В отношении под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана за рулём Hyundai составили административный протокол.

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Видео: Piter.TV