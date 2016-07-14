Девочка упала с крыши частного дома во время игры в прятки в Ленобласти

По факту инцидента проводится проверка.

Вечером понедельника, 21 августа, из коттеджного поселка "Рощинская сказка" в Выборгском районе Ленобласти была госпитализирована 13-летняя школьница. Девочка упала с крыши частного дома во время игры в прятки и получила переломы. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Как удалось установить, она решила спрятаться на крыше, но по непонятной причине сорвалась и упала на землю.

По факту случившегося проводится проверка СК РФ по региону.

Ранее мы сообщили о том, что второклассник погиб после падения с 12-ого этажа Янино.

Фото: Piter.TV