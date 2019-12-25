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Второклассник погиб после падения с 12-ого этажа Янино
Сегодня, 9:54
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Второклассник погиб после падения с 12-ого этажа Янино

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Матери ребёнка не было дома в момент трагедии.

В понедельник, 22 августа, восьмилетний ребёнок выпал из окна квартиры на 12-ом этаже дома по улице Новая в Янино. Мальчика не смогли спасти. Об этом стало известно Piter.TV. 

По предварительным данным, матери погибшего не было дома в момент трагедии — она пошла с младшим сыном в детский сад, чтобы устроить трехлетнего малыша в Янинский центр образования. Примерно в 12:40 мальчика нашли очевидцы под окнами квартиры и вызвали скорую. Ребёнок скончался при транспортировке в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Семья мальчика полная, на учете не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали в Петербурге подозреваемых в изготовлении детского порно

Фото: Piter.TV

Теги: дети, ленинградская область, происшествия, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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