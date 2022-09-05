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На Витебском проспекте образовалась пробка из-за столкновения такси и легковушки

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Авария оставила свободной для проезда только одну полосу движения.

Утром в понедельник, 5 сентября, на Витебском проспекте случилось крупное ДТП с участием такси и другого легкового автомобиля, которое спровоцировало внушительный затор на дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Предварительно сообщается, что сами авто не получили существенных повреждений, но оставили свободной лишь одну полосу для движения остальное транспорта. Машина встали в 4-километровую пробку на участке от Лиговского проспекта до улицы Турку. 

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге угонщика мотоцикла сбила машина.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Александр Смирнов)

Теги: витебский проспект, дтп, пробка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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