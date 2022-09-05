На Витебском проспекте образовалась пробка из-за столкновения такси и легковушки

Утром в понедельник, 5 сентября, на Витебском проспекте случилось крупное ДТП с участием такси и другого легкового автомобиля, которое спровоцировало внушительный затор на дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Предварительно сообщается, что сами авто не получили существенных повреждений, но оставили свободной лишь одну полосу для движения остальное транспорта. Машина встали в 4-километровую пробку на участке от Лиговского проспекта до улицы Турку.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге угонщика мотоцикла сбила машина.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Александр Смирнов)
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