На Витебском проспекте образовалась пробка из-за столкновения такси и легковушки

Авария оставила свободной для проезда только одну полосу движения.

Утром в понедельник, 5 сентября, на Витебском проспекте случилось крупное ДТП с участием такси и другого легкового автомобиля, которое спровоцировало внушительный затор на дороге. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Предварительно сообщается, что сами авто не получили существенных повреждений, но оставили свободной лишь одну полосу для движения остальное транспорта. Машина встали в 4-километровую пробку на участке от Лиговского проспекта до улицы Турку.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге угонщика мотоцикла сбила машина.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Александр Смирнов)