В Петербурге угонщика мотоцикла сбила машина

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего началась проверка.

В субботу, 3 сентября, на Московском проспекте автомобиль ВАЗ сбил мужчину, который украл мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Безработный житель Новосибирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал Kavasaki ZX636-C. Он катил его вдоль проезжей части, хотел спрятать в "своем местечке", но тут его сбила отечественная машина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего началась проверка.

Сотрудники полиции выяснили, что жертва ДТП оказалась воришкой. Его доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража").

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Фото: Piter.tv