На Звездной улице пьяный горожанин выстрелил в полицейского

Злоумышленника задержали и доставили в участок. Правоохранитель не пострадал.

Накануне, 3 сентября, правоохранители прекратили конфликт между двумя мужчинами в Московском районе. У одного из агрессоров в руке был пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел глубокой ночью на Звездной улице, 3. Отметим, что участники перепалки не сразу пошли на диалог со стражами порядка. Сначала один из мужчин дважды выстрелил из пистолета в воздух, а затем "пульнул" в полицейского. Злоумышленников задержали и доставили в участок.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что стрелком оказался пьяный безработный мужчина. У него изъяли травматический пистолет. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленника задержали.

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Фото: Piter.tv