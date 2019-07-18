На севере Петербурга автомобиль вылетел за металлическое ограждение

Он столкнулся с другой легковушкой.

Днем 18-го июля на перекрестке улицы Байкова и Светлановского проспекта произошло ДТП. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

В результате столкновения один из легковых автомобилей вылетел за металлическое ограждение. Это создало неудобства для других водителей.

Информации о пострадавших пока нет.

Также в городе начали скапливаться пробки. Многокилометровые заторы образовались в центре Петербурга. Это связывают с приездом Владимира Путина и Александра Лукашенко в Северную столицу. Кортеж президента РФ был замечен около Петропавловской крепости.

Видео: Piter.TV