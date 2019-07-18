  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:19
165
nadezhda_sib
Код вставки плеера

На севере Петербурга автомобиль вылетел за металлическое ограждение

0 0

Он столкнулся с другой легковушкой.

Днем 18-го июля на перекрестке улицы Байкова и Светлановского проспекта произошло ДТП. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

В результате столкновения один из легковых автомобилей вылетел за металлическое ограждение. Это создало неудобства для других водителей. 

Информации о пострадавших пока нет.

Также в городе начали скапливаться пробки. Многокилометровые заторы образовались в центре Петербурга. Это связывают с приездом Владимира Путина и Александра Лукашенко в Северную столицу. Кортеж президента РФ был замечен около Петропавловской крепости. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии