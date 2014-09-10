ДТП на Московском шоссе полностью заблокировало въезд в Петербург

Пробка составила 10 км

Два ДТП с участием большегрузов на Московском шоссе парализовали движение в сторону Петербурга, образовав пробку более 10 км. Об этом сообщили очевидцы в сообществу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге движение на Московском шоссе в направлении города было заблокировано из-за двух дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли с участием большегрузных автомобилей.

По данным очевидцев и сообществ в социальных сетях, пробки на участке трассы превышали 10 км. На видео видно, что движение полностью остановлено в обе стороны.

По состоянию на 17:00, согласно "Яндекс Картам", затор сократился до 6,5 км. Пробка начинается от Ленсоветовской дороги и продолжается до пересечения Московского шоссе с КАД.

Ранее в Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта обновили дороги до туристических объектов.

Фото: Яндекс Карты