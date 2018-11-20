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Что случилось в Петербурге 7 февраля

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Piter.TV сделал подборку событий в городе, случившихся в четверг.

1. Вандалы уродуют новые лифты в Выборге

Новые лифты, установленные в 2018 году, уже страдают от вандалов. Об этом каналу Piter.TV рассказал Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт". Хулиганы поджигают лифты, вынимают кнопки и разбивают светильники.

2. На улице Пархоменко под весом снега и наледи рухнул ангар

Постройка сложилась из-за тяжести осадков. Ангар принадлежит компании, связанной с жилищно-оммунальными услугами.

3. В Парголово столкнулись три автомобиля

В четверг, 7 февраля,  в поселке Парголово произошла авария. Столкнулись три автомобиля: Audi, Volkswagen и Toyota.

4. На льду Фонтанки появился Большой Ковш

Петербургские художники изобразили большой ковш на льду реки Фонтанки, 29. Таким образом активисты арт-группы "Явь" отреагировали на ситуацию с уборкой города.

5. На улице Маршала Жукова взорвавшаяся шина разбила окна квартиры на шестом этаже

Видео: Piter.TV

 

Теги: выборг, дтп, спб, чп и дтп
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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