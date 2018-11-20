Взорвавшаяся шина на Маршала Жукова разбила окна квартиры на шестом этаже

Водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал в сугробе.

В окна одной из квартир, расположенной на проспекте Маршала Жукова, рано утром влетели ошметки от взорвавшейся покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В шесть часов утра 7 февраля окна квартиры на шестом этаже разбили ошметки от взорвавшейся покрышки. Водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал в сугробе. Когда он выжимал педаль газа, у его иномарки взорвалось левое заднее колесо.

Хозяева квартиры не имеют никаких претензий к водителю, так как тот обещал возместит причиненный ущерб.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК