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Взорвавшаяся шина на Маршала Жукова разбила окна квартиры на шестом этаже
Сегодня, 14:43
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nastya960

Взорвавшаяся шина на Маршала Жукова разбила окна квартиры на шестом этаже

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Водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал в сугробе.

В окна одной из квартир, расположенной на проспекте Маршала Жукова, рано утром влетели ошметки от взорвавшейся покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В шесть часов утра 7 февраля окна квартиры на шестом этаже разбили ошметки от взорвавшейся покрышки. Водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал в сугробе. Когда он выжимал педаль газа, у его иномарки взорвалось левое заднее колесо.

Хозяева квартиры не имеют никаких претензий к водителю, так как тот обещал возместит причиненный ущерб.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК

 

 

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Теги: audi, audi q7, забуксовал в снегу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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