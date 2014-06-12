Полицией задержан водитель Audi, применивший баллончик в конфликте на Комсомола

Конфликт произошел в конце января.

Петербуржец обратился в полицию после дорожного конфликта с водителем Audi Q7. Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в последний день января.

В полицию Калининского района 31 января в 20:40 обратился 63-летний житель Всеволожска с заявлением, что на перекрестке улиц Комсомола и Академика Лебедева водитель Audi Q7 в ходе дорожного конфликта распылил ему в лицо содержимое аэрозольного баллончика, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавший обратился в травмпункт, и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими Калининского района 17 февраля у дома 25 корпус 1 по улице Замшиной по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний неработающий местный житель.

Фото: Piter.tv