В Выборге вандалы уродуют новые лифты

Впрочем, старым лифтам тоже достается. Как минимум, один лифт уже горел, в нескольких повреждены кнопки и светильники.

Новые лифты, установленные в Выборге в 2018 году, уже страдают от действий вандалов. Об этом каналу Piter.TV рассказал Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт". Хулиганы поджигают лифты, оплавляют и вынимают кнопки, разбивают светильники и раскрашивают стены.

Напомним, что в 2018 году в Выборге прошла масштабная программа по замене лифтового оборудования. В городе заменили более 50 лифтов: на место старой аппаратуры установили современные подъемные комплексы. Однако они уже страдают от рук недобросовестных жильцов.

К сожалению, даже к этим новым лифтам вандалы неравнодушны. Появляются случаи порчи оборудования.Стоит учесть, что лифт - устройство, которое смонтировано на 25 лет. Если люди сломают его сейчас, все 25 лет придется ездить в кабине неподобающего вида. Либо проводить ремонт, который потребует вложения средств жильцов. Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт"

Более того, в городе участились случаи краж и повреждения лифтового оборудования. Например, на новогодних праздниках, в доме № 53 на Приморской улице неизвестные подожгли кабину лифта.

В результате лифт остановили, пожар потушили неравнодушные жители дома. Управляющая компания провела осмотр кабины, ее очистили и помыли. Но теперь требуется ее ремонт и покраска. Неоднократно происходят поджоги кнопок, выламывание светильников, повреждение дверей. Все это сказывается на безопасности жильцов и их комфорте. В связи с этим напоминаем, что лифт является технически сложным устройством. Оно отвечает за безопасность пассажиров и жителей дома. Нельзя принебрегать правилами пользования лифтом. Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт"

Среди распространенных ошибок - попытка людей самостоятельно выбраться из лифта в случае застревания. Два года назад такой поступок стоил двух жизней жителям Крыма - тогда в многоквартирном доме погибла мать с младенцем. Эта история не научила россиян ответственному отношению к собственной жизни в случае "лифтовых ЧП".

Нельзя пытаться открыть двери в случае застревания. Пассажир в этот момент не знает, где находится лифт и по какой причине он остановился. Механик аварийной службы в нашем городе приезжает в течение 30 минут. Лучше подождать и быть уверенным в своей безопасности.Бывают другие примеры - 2 февраля в доме 39 на Леншоссе в лифте застряла компания. Люди выломали двери в шахту, проникли в нее, достали своих товарищей, лифт повредили, и двое суток он находился на ремонте. Но это еще ладно - если бы в момент освобождения лифт запустился, люди могли бы реально пострадать. Антон Демкин, генеральный директор ООО "Лифтремонт"

Видео: Piter.TV