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Большой Ковш появился на льду Фонтанки
Сегодня, 14:16
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lesjasap

Большой Ковш появился на льду Фонтанки

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Созвездие намекает на работу коммунальщиков по очистке улиц Петербурга.

Петербургские художники изобразили большой ковш (Большую Медведицу)  на льду реки Фонтанки. Так активисты арт-группы "Явь" отреагировали на ситуацию с уборкой города. Молодые люди создали точки, которые соединены линиями в созвездие.

В первую очередь здесь отсылка к проблемам ЖКХ. В Петербурге всё очень сложно с уборкой снега. Лопата, которую недавно нарисовали, уже не поможет и нужен большой ковш

прокомментировала творение представительница проекта

Активисты добавили, что воплотить идею в жизнь было достаточно трудоемко. Для создания ковша пришлось прибегнуть к нетрадиционным средствам для художников, например, использовать нити для точности измерений и линий на льду.

Напомним, что в Петербурге расклейщики рекламы избили градозащитника.

Фото: Piter.tv

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Теги: активисты, большой ковш, река фонтанка, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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