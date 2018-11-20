Большой Ковш появился на льду Фонтанки

Созвездие намекает на работу коммунальщиков по очистке улиц Петербурга.

Петербургские художники изобразили большой ковш (Большую Медведицу) на льду реки Фонтанки. Так активисты арт-группы "Явь" отреагировали на ситуацию с уборкой города. Молодые люди создали точки, которые соединены линиями в созвездие.

В первую очередь здесь отсылка к проблемам ЖКХ. В Петербурге всё очень сложно с уборкой снега. Лопата, которую недавно нарисовали, уже не поможет и нужен большой ковш прокомментировала творение представительница проекта

Активисты добавили, что воплотить идею в жизнь было достаточно трудоемко. Для создания ковша пришлось прибегнуть к нетрадиционным средствам для художников, например, использовать нити для точности измерений и линий на льду.

Напомним, что в Петербурге расклейщики рекламы избили градозащитника.

Фото: Piter.tv