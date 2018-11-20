В Парголово столкнулись три автомобиля

Одна из легковушек оказалась на другой стороне перекрестка.

Днем 7 февраля в поселке Парголово Ленобласти произошло ДТП. По словам очевидцев, здесь столкнулись три автомобиля: Audi, Volkswagen и Toyota. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что два транспортных средства стоят впритирку друг к другу. Третья легковушка оказалась на другой стороне перекрестка. Возможно она получила сильный удар в зад.

Ранее мы писали, что на Володарском мосту столкнулись каршеринг и Форд-Мондео.

Видео: Piter.TV