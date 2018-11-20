На Володарском мосту столкнулись каршеринг и Форд-Мондео

При столкновении была задета еще один автомобиль "Ниссан-Алмера".

С утра в Петербурге на Володарском мосту произошла авария каршериногового автомобиля и иномарки. При столкновении двух машин пострадала еще одна. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На Володарском мосту размотались "Форд-Мондео" и каршеринговый "Поло", чуть дальше еще по касательной задет "Ниссан-Алмера". Троллейбусы встали. очевидцы происшествия

Очевидцы рассказывают, что на месте сотрудники транспортной полиции уже составляют протокол и устанавливают все детали произошедшего. Один из пользователей сообщил, что в одном из авто был молодой водитель, который попытался сбежать, однако, его остановили.

О пострадавших пока нет информации.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК