На Володарском мосту столкнулись каршеринг и Форд-Мондео

С утра в Петербурге на Володарском мосту произошла авария каршериногового автомобиля и иномарки. При столкновении двух машин пострадала еще одна. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На Володарском мосту размотались "Форд-Мондео" и каршеринговый "Поло", чуть дальше еще по касательной задет "Ниссан-Алмера". Троллейбусы встали.
очевидцы происшествия
Очевидцы рассказывают, что на месте сотрудники транспортной полиции уже составляют протокол и устанавливают все детали произошедшего. Один из пользователей сообщил, что в одном из авто был молодой водитель, который попытался сбежать, однако, его остановили.
О пострадавших пока нет информации.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ ВК
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