Что произошло в Петербурге 2 апреля?

Piter.TV публикует подборки новостей за сегодня.

1. Двое вооруженных преступников украли "Мерседес" на Васильевском острове

Два уроженца стран ближнего Востока совершили вооруженное нападение на автосалон и угнали иномарку. Сейчас они находятся под стражей.

2. В академии имени Можайского прогремел взрыв: пострадали четыре человека

Как сообщает источник из экстренных служб, в помещении была обнаружена мина. Снаряд не успели перенести в безопасное место. На месте происшествия работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники МЧС.

3. На Стартовой улице автобус сбил пешехода

В Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Автобус сбил вне зоны пешеходного перехода мужчину. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

4. Суд арестовал водителя, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте

После выписки из больницы водитель иномарки, подозреваемый в смертельном ДТП, сразу был взят под арест. Вечером 30 марта Артур Асатуров столкнулся с "Фольксвагеном Поло" из-за чего пострадавший автомобиль отлетел на пешеходов. Один человек скончался в больнице.

5. В Гатчинском районе в ДТП пострадали 4 женщины

Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области сообщает, что на 76-м километре трассы А-120 произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Mitsubishi.

Видео: Piter.TV