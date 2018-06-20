Суд арестовал водителя, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте

Мужчину выписали из больницы и он сразу отправился в СИЗО.

В Куйбышевском районном суде арестовали подозреваемого в смертельном ДТП на Невском проспекте. Мужчина накануне выписался из больницы, в которую его привезли после аварии.Фигурант расследования отказался давать показания.

Представители полиции считают, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а также употреблял запрещенные вещества, но это не остановило его от езды за рулем иномарки. Вечером 30 марта Артур Асатуров двигался по Невскому проспекту на иномарке "Хендай Генезис", а после столкнулся с "Фольксвагеном Поло". Затем пострадавший автомобиль отлетел на пешехода. Инцидент произошел на пересечении с Литейным проспектом. Очевидцы заявляют, что машина виновника событий выехала на запрещающий сигнал светофора.

В результате один человек скончался в больнице, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отметим, что на момент аварии злоумышленник был лишен водительских прав на год и шесть месяцев. Он также официально не трудоустроен.

Фото и видео: Piter.tv