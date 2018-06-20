Можайку покинули машины МЧС: на территорию возвращаются курсанты

Сегодня днем в академии прогремел взрыв.

Днем 2 апреля в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прогремел взрыв. По словам источника в экстренных службах, на втором этаже взорвалась мина. В результате инцидента обрушилась лестница со второго на третий этаж. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Во время взрыва пострадали четыре человека. Их жизни ничего не угрожает, они находятся в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники ФСБ, ОМОН, скорой помощи, МЧС, группа разминирования Росгвардии, бригада "Водоканала" и "ПетербургГаза". Спасатели эвакуировали из здания всех людей. В настоящий момент на территорию Можайки возвращаются курсанты. Через проходную прошли учащиеся, которые проживают в общежитии учебного заведения.

Ранее мы писали, что лаборантка пострадала во время взрыва в институте Пушкина.

Фото, видео: Piter.TV