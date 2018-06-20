Лаборантка пострадала во время взрыва в институте Пушкина

В помещении НИИ сельскохозяйственной микробиологии взорвалась колба.

Днем 2 апреля в Институте сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине произошло ЧП. В научной лаборатории, которая располагается в доме №7 на улице Подбельского, прогремел взрыв. Пострадала 21-летняя лаборантка. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

По предварительной информации, девушка грела стеклянную колбу в микроволновке. Когда она взяла сосуд, он взорвался у нее прямо в руках.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести.

Около двух часов дня пожарно-спасательные подразделения выезжали по сообщению о хлопке на территории ВНИИ Сельскохозяйственной микробиологии в Пушкине. По уточненным данным, в руках у студентки от перепада температуры треснула бутылка с горячей жидкостью, которую она положила под струю холодной воды. Девушка отправлена в больницу. пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что в академии имени Можайского прогремел взрыв: пострадали пять офицеров.

Фото: Piter.TV