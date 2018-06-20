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На Олеко Дундича автоледи сбила женщину и влетела в дом: видео

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Виновница аварии перепутала газ и тормоз.

Днем 2 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария. В сети появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел возле дома №20 на улице Олеко Дундича. Автоледи перепутала газ и тормоз и влетела в ограждение. После она промчалась вперед, сбила женщину и въехала прямиком в дом.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Пострадавшую увезла реанимация.

Ранее мы писали, что на Стартовой улице автобус сбил пешехода.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: авария, газ и тормоз, сбила пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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