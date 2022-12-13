На Пулковском шоссе автоледи задавила водителя, когда тот крепил буксировочный трос

В результате ДТП пострадавший скончался на месте.

В субботу днем, 11 февраля, на Пулковском шоссе около дома № 73/7 автоледи сбила водителя, который крепил буксировочный трос к своей машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина, управляя иномаркой "Ниссан Тиида", во время поворота задавила 44-летнего горожанина. Также ее автомобиль влетел в машину пострадавшего.

От полученных травм автомобилист скончался на месте случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемой уже избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Фото: Piter.tv