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На Стартовой улице автобус сбил пешехода
Сегодня, 12:32
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Rybka123

На Стартовой улице автобус сбил пешехода

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пострадавший был госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Во вторник, 2 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Об этом сообщили в  ОГИБДД по району.

Как стало известно, авария случилась утром на Стартовой улице. Автобус "Хендай" под управлением мужчины 1981 года рождения сбил петербуржца вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.
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Фото: Дорожный Инспектор

Теги: стартовая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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