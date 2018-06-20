На Стартовой улице автобус сбил пешехода

пострадавший был госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Во вторник, 2 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Об этом сообщили в ОГИБДД по району.

Как стало известно, авария случилась утром на Стартовой улице. Автобус "Хендай" под управлением мужчины 1981 года рождения сбил петербуржца вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Дорожный Инспектор