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Двое вооруженных преступников украли "Мерседес" на Васильевском острове
Сегодня, 15:42
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Rybka123

Двое вооруженных преступников украли "Мерседес" на Васильевском острове

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Злоумышленников удалось быстро задержать, в отношении них возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга взяли под стражу двух уроженцев стран ближнего Востока, которые с оружием напали на автосалон и угнали иномарку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как стало известно, налет случился  в ночь на 1 апреля. Злоумышленники проникли в автосервис на 26-й линии Васильевского острова и похитили оттуда внедорожник "Мерседес" за 2 млн рублей. Сотрудники полиции оперативно среагировали на сообщение и уже в час ночи водителя "Мерседеса" остановили.

Им оказался 27-летний уроженец Дагестана, ранее судимого за незаконный оборот оружия и наркотиков. Полицейские нашли у него комплекты ключей от угнанного автомобиля и противоугонные системы. Также под стражу был взят его 25-летний сообщник, который ехал следом за угнанной иномаркой  на "БМВ". В машине преступников полиция нашла 2 травматических пистолета, один из которых находится в розыске. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, вооруженная кража, мерседес
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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