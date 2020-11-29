Момент дрифта водителя на Планерной улице попал на видео

На Планерной улице в Приморском районе Петербурга произошло второе ДТП за два дня. Накануне вечером на Планерной столкнулись две легковушки, а теперь произошла другая авария. Момент "дрифта" водителя попал на видео с камер наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.
В Приморском районе пьяный таксист со всей скорости въехал в припаркованные авто. Инцидент произошел на Планерной улице у дома №49.
По словам очевидцев, таксист был сильно пьян. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Видео: Piter.tv
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