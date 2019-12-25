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Пьяный таксист врезался в припаркованные авто в Приморском районе
Сегодня, 13:15
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IRINA_CHALKINA

Пьяный таксист врезался в припаркованные авто в Приморском районе

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Информация о пострадавших не поступала.

В воскресенье, 29 ноября, в Петербурге пьяный таксист со всей скорости въехал в припаркованные авто. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Планетной улице у дома №49.

На Планерной 49 у магазина перекрестка ДТП пьяный таксист устроил дрифт

очевидцы

По словам очевидцев, таксист был сильно пьян. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе с погоней и стрельбой задержали водителя чёрной иномарки.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: авария, приморский район, пьяный таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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