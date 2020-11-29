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В Адмиралтейском районе с погоней и стрельбой задержали водителя чёрной иномарки

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Одна из пуль попала в преследуемого водителя.

В воскресенье, 29 ноября, в Петербурге  погоней и стрельбой задержали водителя автомобиля. Видео с места происшествия появилось в распоряжении редакции Piter.TV. 

Погоня со стрельбой произошла рано утром на Малодетскосельском проспекте в Адмиралтейском районе. Местные жители отметили, что их разбудил сильный хлопок. 

Честно говоря непонятно что происходит, все проснулись из-за сильного хлопка

очевидцы.

Отмечается, что водителя задерживали 12 машин ДПС и две кареты скорой помощи. Одна из машин правоохранителей была повреждена. 

По предварительным данным, в ходе погони водитель получил пулю. Его госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что происшествие с БТР в Петербурге привело к уголовному делу.

Видео:Piter.TV

Теги: адмиралтейский район, погоня дпс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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