На Планерной столкнулись две легковушки

"Подушки безопасности" сработали у обоих водителей.

Вечером в субботу, 28 ноября, стало известно об аварии на Планерной улице в Петербурге. На ДТП обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Пользователям соцсетей показалось, что у дома №49 произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Извиняюсь за мат, был удивлен такому ДТП на участке с ограничением 40 км. Подушки сработали у обоих – написал один из очевидцев.

Запись момента аварии с камер наблюдения оказалась в распоряжении Piter.tv. Из него можно сделать вывод, что один автомобиль врезался в заднюю часть другого.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка насмерть сбила пешехода на Парашютной улице. Случившееся стало поводом для бурного обсуждения ДТП в соцсетях.

Видео: Piter.tv