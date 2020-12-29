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На набережной Обводного канала в ночь на Новый год столкнулись две машины

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Авария произошла на Митрофаньевском мосту.

На набережной Обводного канала в ночь на Новый год столкнулись две машины и автобус. Об этом вечером 31 декабря рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

О подробностях случившегося Piter.tv рассказал источник в экстренных службах, детали уточняются. В результате аварии пострадали четыре человека, отметил источник. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, помощь медиков понадобилась одному из водителей и другим участникам аварии.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении нашей редакции.

Ранее появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, новый год, обводный канал
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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