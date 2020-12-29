В Петербурге иномарка насмерть сбила пенсионера в канун Нового года

Пожилой мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Вечером 31 декабря, за полтора часа до Нового года, в Выборгском районе Петербурга произошла смертельная авария. В 22:40 иномарка сбила 70-летнего мужчину, перебегающего проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №7 на улице Академика Лебедева. За рулем автомобиля Lexus GS 300 находился 25-летний житель Купчино. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Водитель, ставший участником ДТП, работает футбольным тренером и участвует в городских любительских турнирах на позиции нападающего.

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Фото: Piter.TV