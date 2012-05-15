Под Петербургом на кроссовом мотоцикле разбился 21-летний водитель без прав

В Выборгском районе Ленинградской области 28 марта произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель, не имевший прав, не справился с управлением незарегистрированным кроссовым мотоциклом, врезался в дерево, после чего мотоцикл перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте, его 20-летний пассажир госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась в 16:55 на 2-м километре подъездной дороги к коттеджному посёлку "Среда обитания". По предварительным данным, водитель мотоцикла "Ranger RC200" не справился с управлением, совершил наезд на дерево, после чего наехал на земляной ров и опрокинулся. Водительского удостоверения у него не было, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

В результате ДТП водитель скончался, пассажир с травмами лёгкой степени тяжести доставлен в больницу. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

