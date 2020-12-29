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Появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге

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Пожилой мужчина прокатился по асфальту на несколько метров вперед.

Вечером 31 декабря в Выборгском районе Петербурга Lexus GS 300 совершил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть в неположенном месте. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

Инцидент произошел в 22:40 возле дома №7 на улице Академика Лебедева. На записи можно увидеть, каким сильным оказался для пешехода удар – пожилой мужчина упал на асфальт и прокатился на несколько метров вперед. От полученных травм пенсионер скончался.

Известно, что за рулем иномарки был 25-летний житель Купчино. Погибшим оказался 70-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса".

Видео: Piter.TV

Теги: lexus, авария, наезд на пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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