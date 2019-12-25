В ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса"

Машина врезалась в здание №1 по Кадетской линии.

Около 23.30 в четверг, 24 декабря, на Университетской набережной случилось смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, "Мерседес Бенц" врезался в дом на углу набережной и Кадетской линии.

Отмечается, что водитель ехал по набережной от Благовещенского моста в сторону Кадетской линии. При каких обстоятельствах машина врезалась в здание, пока выясняется. 45-летний автомобилист скончался на месте.

В соцсетях петербуржцы предположили, что водитель был не пристегнут, поскольку на лобовом стекле виднелся характерный след будто от головы. Кроме того, прозвучала версия, что автомобилисту стало плохо, и он умер еще до столкновения машины со зданием.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на Партизана Германа пострадали двое.

Фото: Николай Артеменко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"