После ДТП на Московском проспекте двое госпитализированы

После ДТП на Московском проспекте госпитализированы два человека, рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах. О происшествии вечером 31 декабря рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении редакции Piter.tv.
Выяснилось, что на пересечении Московского проспекта с Заставской улицей столкнулись "Шевроле Круз" и "Хендай Солярис". Очевидцы рассказали, что аварию спровоцировал нетрезвый водитель. Его осмотрели на месте происшествия сотрудники скорой помощи.
Ранее появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.tv
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