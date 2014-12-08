ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли запад Донецка из минометов

По Донецку со стороны ВСУ были запущены минимум 14 боеприпасов.

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК (совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) заявили о том, что украинские силовики обстреляли запад региональной столицы из минометов. По окраине города военные Киева выстрелили минимум 14 боеприпасами.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева) – Донецк, поселок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра. пресс-служба ДНР

Напомним, что на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. СТороны согласились со взаимным запретом на ведение огня, размещение вооружения около и на территории населённых пунктов, проведения наступательных, разведывательных и диверсионных мероприятий. Военным нельзя использовать беспилотники на линии соприкосновения и инженерно оборудовать позиции За нарушение таких договоренностей предусмотрены дисциплинарные меры.

Появилось видео удара беспилотника на Донбассе.

Фото и видео: Telegram / Inside Donetsk