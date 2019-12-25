Полностью сгорел частный дом и несколько построек.

ДНР обвинила силовиков в обстреле Горловки. Об этом написал глава администрации города Иван Приходько в собственном Telegram-канале. По данным чиновника, силовики Киева при помощи дрона обстреляли поселок на территории, неподконтрольной Украине. В результате полностью сгорел жилой дом.

Предварительно, в результате обстрела с беспилотника поселка Молочный, улица Фруктовая, 30 в 04.20 (совпадает с мск) уничтожены дом, хозпостройка и деревянный навес, сена 400 тюков. Без пострадавших Иван Приходько, глава Горловки

В пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики пожар произошел из-за попадания взрывоопасного предмета в строение.

Напомним, что Горловка находится на линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от города Донецк. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам. На территории Горловки проживает около 250 тысяч человек. Там находятся машиностроительный завод и химзавод "Стирол". Последний остановил деятельность с момента начала боевых действий в регионе.

ЛНР: украинские силовики размещают вооружение на Донбассе.

Фото: Telegram-канал/Иван Приходько