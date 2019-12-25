ЛНР: украинские силовики размещают вооружение на Донбассе

Техника устанавливается в жилых районах города Попасная.

В ЛНР рассказали, что украинские силовики размещают вооружение на Донбассе. По данным представителя пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республике на востоке Украины, киевские военные устанавливают технику в жилых районах города Попасная у линии соприкосновения. Ранее в населенном пункте был замечен комплекс радиоэлектронной борьбы. В ЛНР предполагают, что он нужен Киеву для блокирования работы миссии ОБСЕ в регионе.

Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов. За прошедшие сутки выявлено размещение одной зенитной установки и четырех бронетранспортёров пресс-служба Народной милиции ЛНР

В ЛНР уточнили, что вооружение и технику размещают представители 30-ой бригады ВСУ Украины. Известно об установке на подконтрольных Киеву территориях зенитной ЗУ-23 и четырех бронетранспортеров МТ-ЛБ.

Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе.

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