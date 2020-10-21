Эксперт раскрыл элементы процесса реинтеграции в регионе.

Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе. Об этом глава киевской делегации в контрольной группе, а также первый президент Украины сообщил в эфире местного телеканала "Украина 24". Политик напомнил о необходимости принятия законов о реинтеграции региона на юго-востоке страны.

Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти Леонид Кравчук, первый президент Украины

По словам эксперта, реинтеграция Донбасса должна носить комплексный характер. Он будет состоять из четырех элементов. Среди них: прекращение вооруженных действий, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, размещение в регионе исполнительной власти и принятие пакета экономических законов.

Правительство Украины готовит пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса.

Видео: YT / Україна 24