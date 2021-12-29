ДНР: Киев ограничил выезд из Украины граждан призывного возраста

Украинские власти ограничили выезд из страны военнообязанным гражданам призывного возраста. Об этом сообщили "РИА Новости" в управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
По версии ведомства, такие меры были приняты вследствие планируемого наступления на Донбасс. Уточняется, указ о запрете выезда был подписан накануне, а сами ограничения вступают в силу с 20 февраля.
В ДНР утверждают также, что причинами отказа в выезде указываются, например, отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплата алиментов и другие.
Кроме того, мы располагаем сведениями о том, что МИД Украины в посольства зарубежных стран готовятся дипломатические ноты, в которых Киев просит оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны,
сообщил представитель ДНР
Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил страны еще на 100 тысяч человек и создании 20 новых бригад. Кроме того, по его словам, на Украине будет увеличен размер зарплат для военнослужащих.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует наступления в Донбассе.
Фото: Instagram / Держприкордонслужба України
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