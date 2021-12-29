ДНР: Киев ограничил выезд из Украины граждан призывного возраста

Утверждается также, что Киев просит оказать содействие в возвращении украинцев призывного возраста на территорию страны.

Украинские власти ограничили выезд из страны военнообязанным гражданам призывного возраста. Об этом сообщили "РИА Новости" в управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

По версии ведомства, такие меры были приняты вследствие планируемого наступления на Донбасс. Уточняется, указ о запрете выезда был подписан накануне, а сами ограничения вступают в силу с 20 февраля.

В ДНР утверждают также, что причинами отказа в выезде указываются, например, отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплата алиментов и другие.

Кроме того, мы располагаем сведениями о том, что МИД Украины в посольства зарубежных стран готовятся дипломатические ноты, в которых Киев просит оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны, сообщил представитель ДНР

Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил страны еще на 100 тысяч человек и создании 20 новых бригад. Кроме того, по его словам, на Украине будет увеличен размер зарплат для военнослужащих.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует наступления в Донбассе.

Фото: Instagram / Держприкордонслужба України