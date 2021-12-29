Резников: Киев не планирует наступления в Донбассе

Глава Минобороны Украины ответил на опасения Путина по захвату Крыма.

На Украине заявили, что Киев не планирует наступления в Донбассе. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал министр обороны Алексей Резников. Чиновник уточнил, что руководство страны не собирается атаковать ни территорию ДНР и ЛНР, ни Крым. По словам специалиста, государство не хочет никого "завоевывать", так как идет речь о жизни местного населения.

Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатической площадке решения этого вооруженного международного конфликта с РФ. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Таким образом министр прокомментировал недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Киев может попытаться вернуть полуостров под свой контроль силовым методом. Резников уточнил, что в последнее время часто стали звучать от Москвы данные по срокам подлета ракет к границам РФ. По мнению министра, этот вопрос вызывает "персональную фобию" у противоположной стороны.

Министр обороны Украины: угроза эскалации на границе сохраняется.

Видео: YouTube / in time Ukraine



