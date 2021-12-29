Министр обороны Украины: угроза эскалации на границе сохраняется

Алексей Резников не видит улучшений по ситуации вокруг возможного вторжения со стороны РФ.

Министр обороны Украины утверждает, что угроза эскалации на государственной границе сохраняется. Об этом на брифинге с журналистами рассказал глава оборонного ведомства Алексей Резников. Выступление чиновника транслировал местный телеканал "Украина-24". Эксперт считает, что опасность для национальной безопасности не сошла на нет. По мнению спикера, Киев должен продолжать заниматься укреплением обороноспособности армии.

Угроза эскалации остается, об этом говорят и наши западные партнеры. Алексей Резников, министр обороны Украины

Напомним, что все чаще на Западе и на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на территорию соседнего государства. Москва отвергает намерения напасть на кого бы то ни было. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен в том, что такая провокация нужна США и НАТО для оправдания собственных скоплений сил около российских границ.

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Фото и видео: YouTube / Україна 24