Crew Dragon с российским космонавтом в составе экипажа состыковался с МКС

Объект при соединился к американском модулю модулю Harmony на МКС.

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом государственной корпорации "Роскосмоса" Александром Гребенкиным на борту, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Специалисты отметили, что пристыковка объекта была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony сегмента США в 02:28 утра 5 марта по времени Восточного побережья (в 10:28 по московскому времени). В состав экипажа миссии Crew-8 кроме россиянина также вошли сотрудники NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они будут находиться на станции до середины августа 2024 года. Команда должна провести в общей сложности около 200 научных экспериментов.

Напомним, что космический корабль был запущен в воскресенье, 3 марта по времени Восточного побережья США (в понедельник по Москве) с помощью американской ракеты-носителя Falcon 9 с территории стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди, расположенного во Флориде. Это уже пятый полет данного многоразового носителя.

Ракета "Союз" с 18 попутными спутниками стартовала с Восточного.

Фото и видео: NASA